طلب إحاطة للحكومة حول استمرار نقص المعلمين بالمدارس

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس موجه للحكومة، حول استمرار أزمة نقص المعلمين في عدد من المدارس على مستوى الجمهورية وفي أغلب مراحل التعليم.

وشدد النائب، على ضرورة أن يكون هناك حل حاسم لهذه المشكلة المتكررة سنويا، قائلا: "العام الدراسي الماضي حدثت نفس المشكلة ولجأت الحكومة إلى التعاقد مع بعض المعلمين ولكن لم ذلك حلا جذريا".

وتسائل ضيف: "لماذا لم تتتبه وزارة التربية والتعليم لتلك الأزمة مبكرا، أم أننا اعتدنا على أن نتحرك بعد وقوع المشكلة".

وقال النائب: "حل الأزمة ليس بالصعب أو المستحيل"، مقترحا أن يتم الاستفادة من خريجي كليات التربية الجدد بتدريبهم عام بعد التخرج، وبعد ذلك إجراء تعاقدات مؤقتة مع الكفاءات منهم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التعليم هو الركيزة الأساسية التنمية في أي مجتمع، ويجب أن ينال ملف التعليم الاهتمام الأكبر في المرحلة الراهنة، لاسيما مع تراجع تصنيف مصر عالميا.

وشدد ضيف، على ضرورة أن يكون هناك اهتمام بكافة أنواع التعليم وفي مقدمتها التعليم الفني، الذي يحتاج لاهتمام من نوع خاص، للمساهمة في تخريج شباب مؤهلين لسوق العمل.