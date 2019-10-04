  • عاجل:مصدر أمني: لا صحة للفيديو المتداول حول استهداف كمين بالعريش

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تخفيض أسعار البنزين أسعار الغاز أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

    اختتام معرض "توب رايس" في باريس بمشاركة "مصر للطيران"

    04:19 م الجمعة 04 أكتوبر 2019
    اختتام معرض "توب رايس" في باريس بمشاركة "مصر للطيران"

    مصر للطيران

    القاهرة- أ ش أ:

    اختتم معرض السياحة والسفر العالمي (توب رايس) الذي شاركت فيه شركة مصر للطيران بجناح مميز، فعالياته بباريس، اليوم الجمعة، بمشاركة 1700 عارض من أكثر من 100 دولة، و34 ألف زائر من العاملين بسوق السياحة العالمي.

    وذكر بيان لشركة مصر للطيران، أن مدير مكتب الشركة خالد كحيل عقد عدة لقاءات ، وأجرى محادثات مع وكلاء السياحة والسفر المتواجدين؛ بهدف زيادة عملاء مصر للطيران واستقطاب شركاء جدد والترويج لرحلة مصر للطيران المباشرة للأقصر يوم السبت من كل أسبوع.

    واستعراض كحيل وسائل الرفاهية على أحدث طائرات أسطول مصر للطيران (الدريملاينر بوينج 787)، والتي تعمل بانتظام يوميا على خط (باريس/ القاهرة).

    وتأتي مشاركة مصر للطيران في هذا المعرض الذي يعد من أضخم معارض السياحة والسفر بفرنسا وأوروبا في ظل اهتمام الشركة الوطنية بزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.

    هذا المحتوى من

    مصر للطيران معرض توب رايس معرض السياحة والسفر سوق السياحة العالمي

    الخبر التالى:

    ​ختام مشاركة مصر في معرض السفر والسياحة بأوكرانيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان