اختتام معرض "توب رايس" في باريس بمشاركة "مصر للطيران"

القاهرة- أ ش أ:

اختتم معرض السياحة والسفر العالمي (توب رايس) الذي شاركت فيه شركة مصر للطيران بجناح مميز، فعالياته بباريس، اليوم الجمعة، بمشاركة 1700 عارض من أكثر من 100 دولة، و34 ألف زائر من العاملين بسوق السياحة العالمي.

وذكر بيان لشركة مصر للطيران، أن مدير مكتب الشركة خالد كحيل عقد عدة لقاءات ، وأجرى محادثات مع وكلاء السياحة والسفر المتواجدين؛ بهدف زيادة عملاء مصر للطيران واستقطاب شركاء جدد والترويج لرحلة مصر للطيران المباشرة للأقصر يوم السبت من كل أسبوع.

واستعراض كحيل وسائل الرفاهية على أحدث طائرات أسطول مصر للطيران (الدريملاينر بوينج 787)، والتي تعمل بانتظام يوميا على خط (باريس/ القاهرة).

وتأتي مشاركة مصر للطيران في هذا المعرض الذي يعد من أضخم معارض السياحة والسفر بفرنسا وأوروبا في ظل اهتمام الشركة الوطنية بزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.