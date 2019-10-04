"آل الشيخ" يتوعد مقاول مصري بأسبانيا: "سأقاضيه.. ممكن يرحلوه بلده"

القاهرة - مصراوي:

توعد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الأسباني، بمقاضاة مقاول مصري بأسبانيا؛ نظرًا لما ذكره بـ"تجاوزاته ضده في أحد المقاطع على اليوتيوب وفيسبوك".

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه على فيسبوك اليوم الجمعة: "يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها.. هو للأسف مصري وموجود في أسبانيا الآن، وبصفتي مالك لنادٍ في أسبانيا وحاصل على الإقامة فيها، ونظرًا لتجاوزاته وطولة لسانه عليّ في أحد المقاطع في اليوتيوب والفيسبوك، قررت أن اتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماه في أسبانيا".

وأضاف: "يارب أكسب القضية مين عارف ممكن يرحلوه لبلده الأصلي.. مع أنه مش أصلي.. شكلو مشربش من نيلها".​