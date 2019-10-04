"الري": إزالة 470 حالة تعدٍ على النيل والمجاري المائية خلال أسبوع

كتب - أحمد مسعد:

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، أنه تم إزالة 470 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع.

وأشار التقرير- وفقا لبيان وزارة الري اليوم الجمعة- إلى أن قطاع حماية النيل نفذ 108 إزالات على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 297 على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 65 إزالة على منافع الصرف.

من جهته، قال رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل المهندس علاء خالد، إن القطاع نفذ عدة حملات مكثفة هذا الأسبوع، أسفرت عن تنفيذ 108 إزالات شملت 5 حالات إزالة بمحافظة الجيزة، و10 بالغربية، و4 بالدقهلية، وحالتي إزالة بأسيوط، واثنين بسوهاج، و64 حالة إزالة بمحافظة قنا، و5 إزالات بمحافظة الأقصر، و16 إزالة بمحافظة أسوان، ليسجل عداد النيل إزالة 48 ألفا و811 حالة تعد على نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 وحتى الآن.

بدوره، أكد رئيس قطاع الري المهندس عبداللطيف خالد، أن القطاع نفذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر الماضي وحتى الثاني من أكتوبر الجاري أسفرت عن تنفيذ 297 إزالة.

وقال إن الإزالات شملت 17 حالة تعد بمحافظة الغربية، و47 بالقليوبية، و26 بالمنوفية، و70 بدمياط، و14 بالإسكندرية، و41 بمحافظة البحيرة، وحالتي إزالة بمحافظة الدقهلية، و9 ببني سويف، و15 بأسيوط، و27 بسوهاج، و29 بالشرقية، ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري 133 ألفا و274 حالة إزالة.

في سياق متصل، قال رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المهندس خالد مدين، إن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 65 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في 5 محافظات.

وأضاف أن الإزالات تضمنت تنفيذ 5 إزالات في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية بعدد 3 إزالات وكفر الشيخ بعدد حالتي إزالة، وكذلك تنفيذ 21 إزالة في نطاق إقليم مصر الوسطى بزمام محافظة المنيا، إلى جانب تنفيذ 17 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات أسيوط بعدد 10 إزالات، وسوهاج 7 إزالات، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015، 71 ألفا و816 حالة.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية أومبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام، في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده، بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

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