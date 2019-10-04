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    اتحاد التمويل العقاري يُكرم رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي

    01:00 م الجمعة 04 أكتوبر 2019
    اتحاد التمويل العقاري يُكرم رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي

    مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري

    كتب_ محمد عبدالناصر:

    كرَّم اتحاد التمويل العقارى، مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعضو اللجنة الاستشارية العليا للتمويل العقاري؛ نظراً لإسهاماتها على مدى 14 عاماً في تذليل معوقات القطاع.

    وأوضح اتحاد التمويل العقاري، في بيان اليوم، أن تكريم مي عبدالحميد، يأتى تتويجاً لجهودها من خلال المشاركة في إعداد التعديلات التشريعية والتنظيمية المطلوبة، ومن أبرزها تعديل قانون التمويل العقاري، وحل مشكلات التسجيل العقاري والرهن، وتوحيد نماذج العقود، والمشاركة فى إعداد المعايير المصرية للتقييم العقارى، والمساهمة في إطلاق شركة لإعادة التمويل العقارى ونشر ثقافة التمويل العقاري.

    وعلى هامش تكريمها، أشادت "عبدالحميد"، بأهمية مبادرة البنك المركزى التى كانت نواة لدفع القطاع، ولولاها لما كان للصندوق مصدر للتمويل المستدام، كما أن المبادرة شجعت عدداً كبيراً من جهات التمويل على إطلاق برامج ومنتجات التمويل العقارى المتنوعة، حيث وقع الصندوق بروتوكولات تعاون مع 20 بنكاً و8 شركات تمويل عقارى، مؤكدة أنها عملت على التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وأهمها البنك المركزى المصرى، والبنوك المختلفة، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة العدل، والشهر العقارى.

    مي عبدالحميد اتحاد التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعي

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