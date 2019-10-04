وزارة الثقافة تنعى الناقد والمترجم إبراهيم فتحي

القاهرة - أ ش أ:

نعت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الناقد والمترجم الكبير إبراهيم فتحى الذى توفي أمس الخميس بالعاصمة الإنجليزية لندن عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم (الجمعة) أن الراحل يعد أحد العلامات المضيئة في مجال النقد والترجمة ومن أهم نقاد جيل الستينيات وأبرز المساهمين فى إثراء الحياة السياسية والفكرية فى مصر والعالم العربى.

يذكر أن إبراهيم فتحى تخرج فى كلية الطب ، وترجم ووضع عددا من الكتب المتميزة ، وبدأ مشواره العملى بترجمة رواية الهزيمة للكاتب الروسى فانسسيف ثم كتب مئات المقالات والأبحاث التى نشرت فى دوريات عدة، تم تكريمه من وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة عن مجمل أعماله التى أثرت الحياة الفكرية.

وساهم الفقيد فى تأسيس مجلة "جاليرى 68" التى قدمت ثقافة نوعية شارك فيها عدد من الكتاب والشعراء والمثقفين.كما ساهم فى تأسيس جمعية "كتاب الغد" التى كان لها أثر عظيم فى الحياة الثقافية والفكرية والسياسة منذ نهاية الستينيات، ومن اشهر ترجماته قواعد الفن لبيير بورديو، أزمة المعرفة التاريخية لبول فيين، المنطق الجدلى لهنرى لوفيفر، موسوعة النقد الأدبى "الرومانسية" ، ومن مؤلفاته الفكرية "الماركسية وأزمة المنهج"، "هنرى كورييل ضد الحركة الشيوعية العربية"، "الخطاب الروائى والخطاب النقدى فى مصر" القصة القصيرة والخطاب الملحمى عند نجيب محفوظ وغيرها.

​