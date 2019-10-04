محافظ القاهرة: مهلة لمستثمري منطقة شق الثعبان لتقنين أوضاعهم

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منح مهلة للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان الذين تمت الموافقة على تقنين أوضاعهم بعد العرض على كافة اللجان المتخصصة حتى منتصف الشهر الجاري 15 أكتوبر لسداد مستحقات المحافظة، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللازمة للحفاظ على المال العام حال عدم الالتزام.

وقال المحافظ، في بيان اليوم، إنه تقرر منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات تقنين الأوضاع بمنطقة شق الثعبان حتى نهاية العام الجاري للعرض على اللجان المتخصصة واتخاذ القرار بالموافقة من عدمه.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتنمية منطقة شق الثعبان الصناعية لصناعة الرخام والجرانيت ، في إطار خطة الدولة حيث إن منطقة شق الثعبان تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.

وأشار المحافظ، إلى أن المنطقة تقع شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طرة المعادي، وتتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 أفدنة وتضم حوالي 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام .

وتواصل أجهزة محافظة القاهرة، تنفيذ المرحلة الأولى للمخطط العام ورؤيتها المتكاملة لتطوير منطقة شق الثعبان ونقلها إلى منطقة اقتصادية منظمة وتحويلها لمدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت.

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