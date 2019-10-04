الإسكان: بدء صب الخرسانة لـ34 عمارة بمشروع "جنة" بملوي الجديدة

كتب_ محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، البدء في أعمال صب الخرسانة اللازمة للعمارات بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بإجمالي 1088 وحدة سكنية (٣٤ عمارة) بمدينة ملوي الجديدة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص قطعتي أرض لتركيب عدد ٢ خلاطة لإنتاج الخرسانة اللازمة للمشروع، وتم الانتهاء من أعمال تركيب الخلاطات، وكذا الإنتهاء من أعمال الحفر لكامل العمارات بالمشروع.

وأضاف رئيس الجهاز في بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الفرمة للطرق للمرحلة العاجلة بنسبة ٩٠٪، وكذلك الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بالمرحلة الأولى بالمدينة بنسبة ٣٠٪.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق طرح 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة ملوي الجديدة، بمساحات تتراوح بين 105 و165 م2، وبنماذج معمارية مميزة، وواجهات حديثة، وستكون محاطة بسور وبوابات، بجانب وجود أفراد للأمن، ومناطق خضراء، ومناطق لعب أطفال، بالإضافة إلى تسهيلات مميزة في السداد.

​