"مدبولي" يستقبل رئيسي الاتحاد الدولي والأفريقي لكرة اليد

كتب - محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور أرينو رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة اليد.

حضر اللقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة المصرية الأوليمبية، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

خلال اللقاء أطلع وزير الشباب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، رئيس الوزراء على ما تم فيما يخص وضع حجر أساس المقر الجديد لاتحاد كرة اليد، وتوقيع وثيقة استضافة مونديال ٢٠٢١ لكرة اليد رجال الذي سيقام في مصر.

وأشار الدكتور حسن مصطفى إلى ثقتهم في أن مصر سوف تنظم بطولة عالمية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى ما تشهده كرة اليد من تزايد في شعبيتها عالميًا، حيث وصل عدد متابعى بطولة العالم الأخيرة التي استضافتها ألمانيا نحو مليار و٦٠٠ مليون، وتم تغطيتها في أكثر من ١٩٠ قناة فضائية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تضع كافة إمكاناتها من أجل تنظيم بطولة مثالية تكون محل إشادة واحترام العالم، مشيرًا إلى ما حققته مصر من نجاح لافت في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأثنى مدبولى على الجهود التي يقوم بها الدكتور حسن مصطفى في قيادة لعبة كرة اليد على المستوى العالم، وما يمثله من رمز مشرف لمصر في المحافل الرياضية الدولية.

​