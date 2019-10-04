مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل الجمعية العامة لـ"القابضة للصناعات الكيماوية"

كتب - محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمدة ثلاث سنوات برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تضم الجمعية عضوية كلا من: المستشار محمود محمد فهمي، مستشار قانوني، والدكتور سمير يوسف الصياد، وزير الصناعة الأسبق، والمهندس هاني سيد ضاحي، وزير النقل الأسبق، والدكتور على فهمي الصعيدي، وزير الصناعة والكهرباء الأسبق، والمهندس مصطفى كامل هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، والدكتور أحمد محمود درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، والدكتور شريف عرفات عطيفة، مستشار وزير الاستثمار، ومحمود منتصر إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

كما تضم اللجنة عضوية الدكتور عادل عبدالحليم زايد، أستاذ الإدارة ومحافظ القليوبية الأسبق، والمهندس طه عبد ربه إبراهيم، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، والمهندس حمدي محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة ميداف القابضة، ومحمد شريف شرف، خبير مالي واقتصادي وتمويل، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالية، وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

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