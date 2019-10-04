حدث ليلاً| توقع بانخفاض جديد في البنزين.. وتحذير من السفر للعراق

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"البترول": نتوقع انخفاضًا جديدًا في أسعار االمواد البترولية بداية العام المقبل

كشف عادل عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية وعضو لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، مدى إمكانية انخفاض أسعار البترول بداية العام المقبل.

للتفاصيل اضغط هنا

ماذا قال عمرو أديب عن خفض أسعار البنزين؟

علّق الإعلامي عمرو أديب، على قرار الحكومة بخفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بقيمة 25 قرشًا.

للتفاصيل اضغط هنا

صندوق النقد الدولي يشيد بقرار خفض بعض أسعار المنتجات البترولية في مصر

أشاد سوبير لال خبير صندوق النقد الدولى، والمسئول عن التعاون الاقتصادي مع السلطات المصرية، بقرار لجنة التسعير التلقائي الذي أُعلن عنه أمس الخميس.

للتفاصيل اضغط هنا

بعد انخفاض سعر البنزين.. هدوء بمحطات وقود كفر الشيخ (صور)

شهدت محطات الوقود بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حالة من الهدوء التام، بعد ساعات من قرار خفض أسعار المحروقات.

للتفاصيل اضغط هنا

مذكرة لـ"عبدالعال" بسبب تأجيل اجتماع "التشريعية" دون إخطار النواب

تقدم النائبان عبدالمنعم العليمي، وخالد حنفي، عضوا اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمذكرة عاجلة، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بشأن تأجيل اجتماع اللجنة، الخميس.

للتفاصيل اضغط هنا

الإفتاء: الشبكة من حق الخاطب وليس للمخطوبة منها شيء.. وهذا حكم الهدايا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

للتفاصيل اضغط هنا

محافظ البنك المركزي: مصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس، إن مصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تنفيذ إصلاحات هيكلية عندما ينتهي برنامجها الحالي مع الصندوق الشهر القادم.

للتفاصيل اضغط هنا

الكويت تدعو رعاياها للتريث وعدم السفر حاليا إلى العراق

دعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية مساء الخميس المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق للتريث وعدم السفر في الوقت الراهن بسبب الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها عدة مدن عراقية.

للتفاصيل اضغط هنا

بيلوسي: ترامب يحاول مجددا الحصول على دعم انتخابي من الخارج

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب طلب مجددا من حكومة أجنبية التدخل في المعركة الانتخابية الأمريكية المقبلة.

للتفاصيل اضغط هنا

عبد المهدي للمتظاهرين العراقيين: صوتكم مسموع قبل التظاهر ومطالبكم مشروعة

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إنه يجب إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع محافظات البلاد، وخاطب المتظاهرين في البلاد قائلا إن صوتهم مسموع قبل التظاهر ومطالبهم مشروعة.

للتفاصيل اضغط هنا

ترامب يدافع عن دعوة أوكرانيا والصين للتحقيق مع أسرة بايدن

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الخميس، صراحة عن دعوة كل من أوكرانيا والصين إلى التحقيق مع أسرة منافسه جو بايدن، رغم أنه يواجه تحقيقا يتعلق بمساءلته على خلفية طلبه من كييف التحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق.

للتفاصيل اضغط هنا

نائب وزير الدفاع السعودي: ننظر إلى التهدئة المعلنة من اليمن بإيجابية ونأمل بتطبيقها فعليا

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، إن بلاده تنظر إلى التهدئة التي أُعلنت من اليمن بإيجابية.

للتفاصيل اضغط هنا

ترامب يدعو أوكرانيا والصين للتحقيق بشأن بايدن ونجله

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، الصين للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، رغم التحقيق بشأن عزله بسبب طلبه من أوكرانيا معلومات بشأن منافسه السياسي الرئيسي.

للتفاصيل اضغط هنا

لبنان: الحريري ينفي وجود مشاكل مع عون

نفى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الخميس، وجود أى مشاكل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤكدا عدم وجود أزمة ثقة بينهما، قائلا:"أعرف علاقتي به جيدا وكم أننا نحترم بعضنا البعض".

للتفاصيل اضغط هنا