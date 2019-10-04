اليوم.. إطلاق قافلة مشتركة بين "البحوث الإسلامية والأوقاف" للقاهرة الجديدة

كتب - مصراوي:

يطلق مجمع البحوث الإسلامية أحد هيئات الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، القافلة الأسبوعية المشتركة بالتعاون مع وزارة الأوقاف إلى مدينة القاهرة الجديدة؛ للانتشار والتواجد في كبرى مساجد المدينة والاتصال المباشر مع المواطنين، في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الديني.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن القافلة تستهدف الانتشار والتواجد فى مختلف مدن الجمهورية والوصول إلى مختلف فئات الشعب لتوعيتهم والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم.

أضاف عيَاد أن القافلة تتناسب مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تتناول منزلة الشهداء، وفضل التضحية في سبيل الوطن، وضرورة الاستفادة من حرب أكتوبر المجيدة، واستلهام روح الإصرار والتحدي والنجاح الذي حققته قواتنا المسلحة ولا تزال تحققه حتى الآن.

ونوه إلى أن الخطة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته ووزارة الأوقاف تعمل على توحيد الجهود الدعوية والتوعوية على مستوى الجمهورية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة في التوعية الشاملة.​