  • عاجل:بيان حالة طقس الجمعة: شبورة كثيفة ورياح (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

    خالد جلال ناعيًا لاعب السيرك أحمد كمال: "له تاريخه الفني المشرف"

    11:48 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    خالد جلال ناعيًا لاعب السيرك أحمد كمال: "له تاريخه الفني المشرف"

    المخرج خالد جلال

    كتب- محمد عاطف:

    نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والعاملين بالقطاع لاعب السيرك الفنان "أحمد كمال"، الذي وافته المنية منذ قليل، ورحل عن عمر يناهز ٥٦ عاما، إثر إصابته بغيبوبة سكر .

    وقال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في بيان اليوم: "فقدنا فنانا له تاريخه الفني المشرف بالسيرك القومي، وأخلص في عمله وقاد شعبة السيرك المسرحي ليتجول بها في العديد من محافظات مصر وحققت نجاحا كبيرا".

    يذكر أن لاعب السيرك الفنان أحمد كمال، قدم العديد من فقرات السيرك المختلفة طوال تاريخه الفني، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر" أكروبات ضاحكة، والنينجا، والقذف بالأيدي، واستعراض الكلب الضاحك"، وتولى منذ عدة سنوات منصب مدير شعبة السيرك المسرحي بالسيرك القومي، أحد الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة.

    خالد جلال أحمد كمال السيرك وفاة

    الخبر التالى:

    مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حريق قطار البنجاب الباكستانى
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان