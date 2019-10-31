السياحة: تحديد تأشيرات العمرة مرهون بالطاقة الاستيعابية للطيران

كتب- يوسف عفيفي:

قال علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، إن تحديد عدد التأشيرات السياحية (الكوتة) لموسم العمرة الجديد من عدمه، يعود إلى وزارة السياحة والحكومة.

وأوضح الغمري، لمصراوي، أن الأعداد مرهونة بالطاقة الاستيعابية للطيران المصري بشكل عام، مؤكدا أن موعد انطلاق أولى رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة يوم 20 فبراير المقبل.

ويشهد القطاع السياحي جدلًا حول نظام العمرة الجديد، ويرى بعض أصحاب شركات السياحة، ضرورة تطبيق النظام المفتوح؛ لعدم حدوث ضرر للشركات، وتنفيذًا لأحكام القضاء والدستور والقرارات الوزارية بعدم تحديد "كوتة" للمعتمرين، ويرى آخرون أن تحديد أعداد المعتمرين النظام الأفضل؛ للقضاء على التكدسات بالمطارات والموانئ؛ لانخفاض الطاقة الاستيعابية الناقلة، وعدم القدرة على استيعاب أكبر عدد من المعتمرين.

من جانبه، أكد مصدر بوزارة السياحة، عدم صدور قرار رسمي من الوزارة بتحديد أعداد المعتمرين للموسم الجديد، موضحا أن موسم العمرة يقسم على "رجب وشعبان ورمضان وشوال" على غرار العام الماضي.

وشدد المصدر، لمصراوي، على احترام قرار المحكمة بعدم تحديد أعداد المعتمرين، مشيرا إلى أن الأمور تسير وفق الطاقة الاستيعابية للطيران المصري، لكن معالمها حتى غير واضحة وعلينا الانتظار لقرار رسمي.

وقضت محكمة القضاء الإداري، خلال شهر مارس الماضي، بإلغاء قرار وزارة السياحة بوضع ضوابط على المعتمرين من رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، وعدد المعتمرين، والنطاق الذي يحدد عدد 100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان.

وعقب القرار، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في بيان رسمي، التزام الوزارة بتنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين، مؤكدة الحرص على تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ إعلاءً لمبدأ سيادة القانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، موجهة اللجنة العليا للحج والعمرة بتدارس آلية وسبل تنفيذ هذا الحكم وفقا لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية.

وكانت غرفة شركات السياحة، بدأت يوم 13 أكتوبر الجاري، ولمدة شهر تنتهي يوم 14 نوفمبر 2019، في تسجيل أسماء وبيانات الشركات السياحية المصرية الراغبة في تنظيم العمرة ووكالات العمرة السعودية المعتمدة، على البوابة الإلكترونية للعمرة، وتوثيق عقود العمل للموسم الجديد.