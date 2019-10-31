برلماني: طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة ينعش السوق

كتب- أحمد علي:

رحب النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، بإعلان الرئيس السيسي طرح شركات للقوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بما يسمح بمشاركة المواطنين في ملكية هذه الشركات، ما يسبب انتعاشا متوقعا بالسوق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد غلاب في تصريحات للمحررين البرلمانين، الخميس، أن هذا الأمر يعد بمثابة خبر سار جدا للبورصة، ما دفع كل مؤشراتها للصعود بختام تعاملات اليوم، ويعد رسالة واضحة من أعلى قيادة في الدولة على أهمية سوق المال في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحريك النمو، وظلت تعاني لسنوات من التجاهل ما أدى لفقدانها نحو 70% من رأس مالها السوقي منذ عام 2007 وكانت قيمته نحو 140 مليار دولار تراجعت إلى ما يعادل 42 مليار دولار في 2018، كما تراجعت عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنحو 76%، من 1071 شركة عام 2000 إلى 219 شركة فقط في يونيو 2019.

وشدد غلاب على أن أهم مشكلات البورصة تتمثل في نقص "البضاعة" والتي تتمثل في الشركات المدرجة بالبورصة، لافتا إلى أن طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية والترحيب بمشاركة القطاع الخاص والمواطنين في الملكية، سيوفر المزيد من البضاعة التي يحتاجها السوق، بالإضافة إلى إعادة ثقة المستثمرين في برنامج الطروحات بعد فرتة طويلة من الجمود والغموض حول مصير استئنافه، كما أنه تدعم ثقة المواطنين الأفراد وشركات القطاع الخاص في شركات الجيش من خلال نشر ميزانياتها وخططها التوسعية تطبيقا لمعايير الإفصاح والشفافية، كما أن هذا التوجه يمثل دفعة قوية لمزيد من طروحات القطاع الخاص بالبورصة خلال الفترة المقبلة.