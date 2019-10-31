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    المفتي ومطران شبرا الخيمة يغادران فيينا عائدين لمصر

    04:30 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    المفتي ومطران شبرا الخيمة يغادران فيينا عائدين لمصر

    الدكتور شوقي علام

    فيينا - أ ش أ:

    غادر فيينا اليوم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، عائدين إلى القاهرة في ختام زيارة للنمسا استمرت يومين.

    كان في وداع المفتي والمطران السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا.

    شارك المفتي خلال الزيارة في مؤتمر مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات- كايسيد - حول مناهضة خطاب الكراهية وألقى كلمة عن سماحة الدين الإسلامي وقبوله التعددية.

    كما القى الانبا مرقص كلمة حول التنوع وأهمية نشر التسامح وقبول الآخر.

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