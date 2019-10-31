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    البرلمان الدولي يشيد بجهود الأزهر في دعم السلام العالمي

    04:27 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    البرلمان الدولي يشيد بجهود الأزهر في دعم السلام العالمي

    شيخ الأزهر يستقبل السفير مختار عمر

    كتب – محمود مصطفى:
    استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفير مختار عمر، كبير مستشاري الأمين العام لاتحاد البرلمان الدولي.

    ورحب الإمام الأكبر، بالسفير مختار، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي يبذله الاتحاد لتحقيق قيم السلام وحقوق الإنسان وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار والتعاون والعمل البرلماني.

    من جانبه، أعرب السفير مختار عمر، عن تقديره لدور الأزهر الرائد في ترسيخ قيم العيش المشترك، ورؤية الإمام الأكبر لنشر ثقافة التسامح بين مختلف الدول والشعوب، مبديا استعداد اتحاد البرلمان الدولي للتعاون المشترك في نشر وإرساء المبادئ السامية التي أقرتها وثيقة الأخوة الإنسانية.

    شيخ الأزهر مختار عمر البرلمان الدولي

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