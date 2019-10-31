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    برلمانية: السيسي يشد أزر البرلمان في مكافحة الفساد

    03:06 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    برلمانية: السيسي يشد أزر البرلمان في مكافحة الفساد

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

    أشادت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة أن يكون هناك حوارات بين البرلمان والمواطنين، بشأن التوعية بمخاطر الشائعات، وما يدور بالبلاد من مؤامرات.

    وقالت في بيان اليوم، إن الرئيس السيسي يشد أزر مجلس النواب بتكثيف كشف الفساد وإهدار المال العام من خلال استخدام الأدوات البرلمانية التي من شأنها محاسبة ومراقبة الحكومة.

    وأردفت "رزق الله" أن الرئيس يعلم ويعي حجم المخاطر التى تدور فى البلاد، ويعلم أن الحكومة وحدها دون مراقبة البرلمان لن تستطيع انجاز التقدم المنشود، وان البرلمان الجهة الرقابية والتشريعية، وعليها ان تكون الذراع الذى يحارب الفساد ويكشف ما يحاك بالبلاد من مخاطر ومؤامؤات

    كان الرئيس السيسي أشار إلى وجود مسؤولية كبيرة على أعضاء مجلس النواب؛ للتصدي لأي محاولة تشكيك في الجهود التي تبذلها الدولة المصرية.

    وقال: "نواب الشعب لهم مسؤولية؛ أن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة اعلنوا ولو كان فيه غير كده اعلنوا".

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