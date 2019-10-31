"اقتصادية الوفد": مصر انتقلت من مرحلة الإصلاح النقدي إلى النمو الحقيقي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إنه يتوقع استمرار انخفاض الدولار في الفترة المقبلة، مضيفًا أن سعر الدولار ثابت على مستوى العالم وقيمة الجنيه المصري هي التي ترتفع، فضلًا عن انخفاض الطلب على الدولار ما نتج عنه خفض سعره بما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري.

وأضاف قنديل، في بيان، اليوم الخميس، أن الدولة استطاعت الانتقال من مرحلة الإصلاح الاقتصادي النقدي الذي يستهدف نوع من الاستقرار في الأوضاع النقدية إلى النمو الحقيقي وتشجيع الاستثمارات، مُطالبًا الحكومة بمزيد من الإجراءات التشجيعية لصغار المستثمرين سواءً كانوا أجانب أم مصريين للقضاء على الاحتكار وللنهوض بملف التصنيع في مصر.

وأكد رئيس اقتصادية الوفد، أن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والإنتاج إلا أنه مازالت هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي منها عدم وجود خطة واضحة وشاملة للصناعات التي لا تنتج محليًا.

وطالب قنديل، الحكومة بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات التكميلية وإنتاج مستلزمات الإنتاج والسلع التي لا يوجد نظير لها محليًا مما سيكون له أثرًا إيجابيًا على القطاع الصناعي ويقلل من فاتورة الواردات بما يضيف للاقتصاد المصري.

ودعا الحكومة للنهوض بالصناعة المحلية عن طريق إعداد خريطة صناعية بالسلع التي لا تنتج في مصر والعمل على إعداد دراسات جدوى لها وطرحها على المستثمرين المصريين بما يساهم في توفير تلك المنتجات والحد من الاستيراد من ناحية، وتقوية التصنيع المحلي من ناحية أخرى.