"مصلحة الكيمياء": نحرص على تطبيق المواصفات العالمية بالمنتجات المصرية

القاهرة - أ ش أ:

أكد المهندس مجدي فهمي، رئيس مصلحة الكيمياء (التابعة لوزارة التجارة والصناعة)، حرص المصلحة على الارتقاء بالإمكانات البشرية والمعملية المتوافرة لديها بالمركز الرئيسي وفروعها بالمواني والمدن الصناعية، بهدف ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الإنتاج المختلفة، والتأكيد الدائم على تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظاً على سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك.

وقال فهمي - في بيان اليوم الخميس- إنه يجري حاليا العمل علي توقيع وتفعيل بروتوكول تعاون مع كل من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية بالهيئة بهدف الربط الإلكتروني الرقمي بين فروع المصلحة ومعاملها مع مصلحة الجمارك، منوها بأنه يجري إنشاء مقرات دائمة للمصلحة داخل الموانيء البحرية والمطارات والمدن والتجمعات الصناعية، لتحقيق سرعة الإنجاز وأعلى معدلات الأداء لجذب المصنعين المستثمرين المصدرين وتقديم خدمات للتحاليل والتدريب والاستشارات الفنية التخصصية لهم.

وأضاف أنه يجري تأهيل وتطوير فرع المصلحة بالإسكندرية والمعامل المتخصصة به، وكذلك تطوير خدمة العملاء ورفع كفاءة المعامل بتأهيلها وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية التي تتواكب مع متطلبات العملاء وتساير التقدم التكنولوجي، وتوفير بيئة عمل تساعد العاملين على زيادة الإنتاجية، واعتماد المعامل والأجهزة دولياً لإعطاء المصداقية العالمية للتقارير الصادرة عن معامل المصلحة وفروعها دولياً وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعميق الصناعة الوطنية.

وأشار فهمي إلى أن مصلحة الكيمياء قامت خلال شهر أكتوبر الجاري بتنفيذ معايرة خارجية لـ 22 جهازا لمعامل المصلحة منها (12) جهازا بالمعهد القومي للقياس والمعايرة و(10) أجهزة بالمجموعة الاستشارية، مبرزا أنه تم تدريب (30) كيميائيا عن كيفية تطبيق متطلبات المواصفة الدولية أيزو 17025 - 2017، وذلك للارتقاء بمستوى ومعدلات الأداء للعاملين بالمصلحة وفروعها، وبناء كوادر بشرية مؤهلة في كافة التخصصات الصناعية والاقتصادية ضمن منظومة التطوير المؤسسي والحوكمة، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وذكر البيان، أن أحدث تقرير حول مؤشرات أداء وأنشطة مصلحة الكيمياء خلال شهر أكتوبر الجاري، كشف أن المصلحة قامت بتحليل واختبار 5909 عينات غذائية وغير غذائية، منها 3050 عينة بمعامل القاهرة و646 عينة بمعمل المطار و1856 عينة بمعامل الإسكندرية و253 عينة بمعامل السويس و67 عينة بمعامل أسيوط و37 عينة بمعمل سفاجا، منوها بأن المصلحة أنتجت 1500 لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر.