الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخطيط بعض المدن والأراضي

كتبت- داليا شبل:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المعتمدة بقرار وزاري رقم 661 سنة 2019.

ونصت المادة الأولي من القرار على اعتماد المخطط الاستراتيجي العالم لمدينة سمسكا-محافظة بنى سويف طبقا للمذكرة والخريطة.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما نشر قرار وزارة الإسكان رقم 667 سنة 2019 بشأن اعتماد وتخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 150 فدانا الواقعة بمنطقة امتداد مدينة الشيخ زايد، حيث قررت في المادة الأولى أن يعتمد تخطيط وتقسيم المساحة المذكورة بما يعادل (فقط ستمائة وثلاثون ألفا ومائة وأربعة وعشرون مترا مربعا و50/100 من المتر المربع لا غير)، والواقعة بمنطقة امتداد مدينة الشيخ زايد ضمن القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017 المملوكة لشركة اليسر للمشروعات والتنمية الزراعية.