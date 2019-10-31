نائبة تطالب بسرعة إجراءات صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين



كتب - أحمد علي:

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء، على اعتبار ضحايا الحادث الإرهابي على كمين بقرية تفاحة – مركز بئر العبد، وكذلك حادث سقوط قذيفة مجهولة على مزرعة زيتون بالقرية ذاتها وحادث سقوط قذيفة مجهولة على تجمع "أبو المعراج" في جنوب الشيخ زويد، من الشهداء، يؤكد حرص الدولة والحكومة على الاعتراف بالتضحيات التي يقوم بها المدنيون في مواجهة الإرهاب.

وأشارت في بيان اليوم الخميس، إلى أن بعد القرار، فسوف يتم صرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في هذه الحوادث بحيث يتم صرف مساعدة مالية قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بناء على تقرير الطب الشرعيّ، وتقرير النيابة العامة، كما يتم صرف مساعدة مالية بقيمة 100 ألف جنيه لكل حالة عجز كلي وفقًا لقرار القومسيون الطبي.

وطالبت فايقة فهيم، بضرورة تسريع إجراءات الوزارات المعنية لسرعة صرف التعويضات كجزء من دور الحكومة لتعويض الشهداء وأسرهم.