"البيئة" تكثف جهودها لمواجهة مصادر التلوث بالدقهلية

كتب- محمد نصار:

نفذ فرع جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا، عددًا من الأنشطة البيئية لمواجهة مصادر التلوث ومنها تتفيذ عدد من الندوات للتوعية بالعادات البيئية السليمة، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بضرورة تكثيف الجهود على كافة محاور العمل لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأعلنت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، تنفيذ ندوة للرائدات الريفيات بمجلس مدينة منية النصر حول أهمية تدوير المخلفات المنزلية وترشيد الاستهلاك، كما تناولت أضرار البلاستيك على البيئة والكائنات الحية، وتم تنفيذ ندوة بمدرسة ميت غمر الإعدادية حول طرق الاستفادة من قش الأرز وخطورة الحرق وأهمية المياه وطرق ترشيد استهلاك المياه وكيفيه الحفاظ عليها.

ونفذت لجنة من الفرع بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور بالدقهلية وقوات حماية الطرق، حملة لفحص عوادم المركبات على طريق (المنصورة - المحلة)، حيث تم فحص عدد 107 سيارة منها 28 سيارة بنزين مطابقة للاشتراطات البيئية و79 سيارة تعمل بالسولار منها 72 سيارة مطابقة و7 سيارات مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قام أعضاء اللجنة بتوعية المواطنين لضبط المركبات المخالفة وذلك للحفاظ على نوعية الهواء والصحة العامة للمواطنين.