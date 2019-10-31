السيسي يُجري جولة بمصنعين لشركة النصر.. ويشهد افتتاحهما

كتب – محمود مصطفى:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية للمصنعين الجديدين التابعين لشركة النصر للكيماويات المتوسطة، بمدينة أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

واستمع السيسي لشرح من المسئولين عن المصنعين، وآلية العمل بهما، وحجم الإنتاج السنوي، ووسائل الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية داخلهما.

وشهد الرئيس السيسي افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، بطاقة 100 طن أكسجين خلال اليوم الواحد، والمصنع الثاني هو فوق أكسيد الهيدروجين، بطاقة 70 طنا، والذي ينتج لأول مرة في مصر اعتمادا على غاز الهيدروجين المنتج بخلايا التحليل الكهربي ليصبح إجمالي المصانع بالمقر الرئيسي 19 مصنعا يتخللها 80 فدانا من المساحات الخضراء والزراعات المثمرة، وذلك تأكيدا على اهتمام الشركة بتحسين البيئة داخل المصانع وفقا للمتطلبات والاشتراطات البيئية.

يذكر أن شركة النصر للكيماويات إحدى قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورًا خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في مجالات الكيماويات المتوسطة.