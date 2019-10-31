السيسي: "هنفتتح مشروعات كل يوم.. واللي يزعل يتفلق"

كتب – محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة سوف تفتتح الكثير من المشروعات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "عاوز أقول إننا هنشتغل".

جاء ذلك في كلمته على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات، اليوم الخميس.

وأضاف الرئيس السيسي: "المفروض فيه افتتاحات كثيرة خلال الفترة اللي فاتت، لأ إحنا هنفتتح كل مشروعاتنا على طول، واللي هيزعل يتفلق، نيجي نقول مين عمل الكلام ده؟، مش مهم".

وواصل: "لو سمحتم خلال الأسبوعين تلاتة اللي جايين؛ لو قولتولي كل يوم أو يوم بعد يوم.. أنا جاهز، طيب الساعة خمسة الصبح ما يجراش.. مش هنسيبهم يئذوا الروح المعنوية للمصريين ويخوفوهم".

وطالب الرئيس السيسي مؤسسات الدولة بالتصدي لأي محاولة تشكيك في الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسات، مضيفًا: "لو سمحتوا اقفوا لأجل خاطر بلدكوا وأبنائكوا وأحفادكوا، اقفوا مظبوط وواجهوا مظبوط مش لصالح حد، لأجل خاطر ربنا قبل كل شيء، ولأجل أهلنا وولادنا محدش أبدًا يكسر معنوياتهم وفي آمالهم ويشككهم وتتبني حالة من التشكك وتزيد يوم بعد يوم، وأرجو أن إحنا نبقى منتبهين للي بيحصل في المنطقة كلها".