"خطر وفراغ لا يجب تركه".. السيسي للبرلمان والنائب العام: حققوا مش هنزعل

كتب - محمود مصطفى ومي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مؤسسات الدولة حاضرة دائمًا في مواجهة "أي تحرك أو شائعات"، ومعنية طوال الوقت بالدفاع عن الدولة وليس النظام.

جاء ذلك في كلمته على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات، اليوم الخميس.

وأشار الرئيس السيسي إلى وجود مسؤولية كبيرة على أعضاء مجلس النواب؛ للتصدي لأي محاولة تشكيك في الجهود التي تبذلها الدولة المصرية.

وقال: "نواب الشعب لهم مسؤولية؛ أن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة اعلنوا ولو كان فيه غير كده اعلنوا".

وشدد الرئيس أن النائب العام حارس وحامي الشعب المصري.

وأضاف السيسي: "النائب العام؛ من فضلك المسارات اللي كانت ماشية قبل كده، كانت تتوافق مع ظروفنا خلال الفترة الماضية، وجدّ جديد في التطور ووسائل التواصل والحرب التي تواجه الدولة، وكمؤسسات فنحن مسؤولون عن حماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح النظام.. من فضلكم علشان كل موضوع محتاج يُعلّن للناس ويتحقق فيه حققوا فيه.. حد بيقول اتهام معين؛ لازم اللجنة (من البرلمان) تتصدى له".

وواصل: "مش هنزعل والمفروض منزعلش، الكلام ليا وللحكومة.. طالما فيه اتهام وإساءة يكون هناك تحقيق، قد يكون الاتهام صحيحًا أو غير صحيح، ومن يفصل في ذلك البرلمان بلجانه المختلفة، ومن المهم مراجعة تلك الأمور، وهذا ليس توجيهًا لأحد".

وقال الرئيس: "أقول هذا الكلام علشان مؤسسات الدولة لا تتألم من هذا الاستجواب بالبرلمان إن مسؤول يأخذها بحساسية، نحن نتعامل في إطار الدولة، نخطئ ونصيب، وميجراش حاجة إننا نوضح بموضوعية وحقائق".

وأكد السيسي أن كل مؤسسات الدولة معنية بالدفاع عن الدولة المصرية، مضيفًا: "فيه خطر وهذا فراغ لا يجب تركه، البرلمان مؤسسة كبيرة جدًا، وعاوزين أكتر لأن التحدي أكتر، والدنيا قبل 2011 كانت مختلفة، وليل ونهار (هناك شائعات) بحجم كبير، وعلى مؤسسات الدولة بالكامل أن تتضافر جهودها للوصول للحقيقة ومحدش يطلب غير كده".