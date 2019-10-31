السيسي يوجه رسالة مهمة للشعب والإعلاميين

كتب - محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري والإعلاميين، خلال كلمته بافتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات، اليوم الخميس.

وقال الرئيس السيسي: "للشعب والإعلامين؛ اوعوا حد يأثر عليكم ويشككم في نفسكم، هذه حالة بقالها 80 سنة من عدم اليقين والتشكك ومحاولة التفرقة بين الناس، وسنظل نتعامل معاها ولازم نكون متماسكين في مواجهتها ولا نتشكك في أنفسنا".

وأضاف الرئيس: "ما نفعله بفضل الله يجعلنا نتقدم أكتر، ولازم نفهم أنهم في حالة عداوة مستمرة لن تنتهي، عاوزين تقولوا أهل إفك، وأهل شر قولوا، وبصراحة وصف في مكانه".

وواصل: "كل من يعمل في مصر يعمل أكتر ويتحرك أكتر، ولا تهتزوا بالكلام الموجود، والشعب المصري واعي قوي ومنتبه قوي ونأكد في كل مناسبة للجميع على هذا الأمر".

وأكد الرئيس السيسي أن الإعلام له دور كبير لمساندة الدولة خلال هذه المرحلة لأننا في "حرب إعلامية وحرب شائعات وحرب مواقع تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي التي تتشكل بإيجابية لدى المصريين".

وقال الرئيس: "نتكلم كتير وبحقائق وأصول ولا نترك فراغا لأي حد يدخل يشكك المواطنين، كل يوم طرح في كل المسائل (من قبِل أهل الشر) وأمر عجيب جدًا وهذه الحكاية التي نعاني منها مش من دلوقتي، حالة التشكيك في كل شئ حالة مرتبطة بمنهج عندهم ومنهجهم كده وكله سيئ إلا هما".