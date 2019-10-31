"فرصة للمصريين".. السيسي: لابد من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ 3 سنوات: "شغالين في موضوع الطرح في البورصة من 3 سنين لكن لسه منزلش الحجم المناسب".

جاء ذلك في كلمته على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات، اليوم الخميس.

وأضاف الرئيس السيسي: "قولنا الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها لطرحها في البورصة لابد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة، لازم الشركات دي تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات، ونفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات".

وواصل: "القطاع الخاص مرحب بيه عايز يشارك ده متاح، وده مش كلام سياسة، أنت مش هتدخل في دراسات جدوى وتراخيص، كل ده خلصان، ننزل شركات قطاع الأعمال أو الشركات دي علشان ندي فرصة أكبر للمصريين للمشاركة".



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن عمل مصنع الغازات الطبية والصناعية، خلال جولة تفقدية داخل المصنع، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

يذكر أن شركة النصر للكيماويات إحدى قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورًا خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في مجالات الكيماويات المتوسطة.