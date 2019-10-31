السيسي عن مشروعات القوات المسلحة: نرحب بالقطاع الخاص

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة شكر وتقدير للقائمين على إنشاء وإنهاء مصنعي الغازات الطبية والصناعية وفوق أكسيد الهيدروجين: "كل الشكر والتقدير ليكم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات، اليوم الخميس: "مهم أقول إن إحنا كمصريين لازم نعرف إن القوات المسلحة لما تقوم بالدور ده مش على حساب القطاع الخاص أو المدني بالعكس ده بالشراكة معاه، هنا بنتكلم على مصانع خاصة بالشركة دي، لكن كل القطاع المدني شغال في مصانع القوات المسلحة".

وتابع الرئيس السيسي: "منتجات أو مواد استراتيجية مهمة زي موضوع مياه الشرب والغازات الطبية وغيرها لازم ميحصلش مشكلة فيها، يعمل في الشركات دي عشرات الآلاف من المصريين، يا ترى الصوب الزراعية اللي اتعملت دي تفتكروا لما يكون فيه 10 آلاف فدان صوب زراعية كام شاب وفتاة هيشتغلوا فيهم؟ ده اللي يهمنا إن ندي للناس أمل في التغيير وتوفير فرص العمل، القطاع الخاص مرحب به للشراكة في كل اللي بنقول عليه ده".

ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم الخميس، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن عمل مصنع الغازات الطبية والصناعية، خلال جولة تفقدية داخل المصنع، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

يذكر أن شركة النصر للكيماويات إحدى قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورًا خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في مجالات الكيماويات المتوسطة.

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