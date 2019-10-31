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    رئيس النصر للكيماويات يهدي السيسي المصحف الشريف

    10:57 ص الخميس 31 أكتوبر 2019
    رئيس النصر للكيماويات يهدي السيسي المصحف الشريف

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:
    أهدى اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، كتاب القرأن الكريم.

    ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم الخميس، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

    واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن عمل مصنع الغازات الطبية والصناعية، خلال جولة تفقدية داخل المصنع، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

    يذكر أن شركة النصر للكيماويات إحدى قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورًا خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في مجالات الكيماويات المتوسطة.

    النصر للكيماويات الرئيس السيسي مختار عبد اللطيف

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