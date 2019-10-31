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    السيسي يشاهد فيلمًا تسجيلياً عن مصنع الغازات الطبية والصناعية

    10:39 ص الخميس 31 أكتوبر 2019
    السيسي يشاهد فيلمًا تسجيلياً عن مصنع الغازات الطبية والصناعية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى فيلم تسجيلي يشرح تفاصيل عمل وقدرة وكفاءة مصنع الغازات الطبية والصناعية في مجمع أبورواش بمحافظة الجيزة.

    ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم الخميس، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

    واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن عمل مصنع الغازات الطبية والصناعية، خلال جولة تفقدية داخل المصنع، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

    يذكر أن شركة النصر للكيماويات إحدى قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورًا خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في مجالات الكيماويات المتوسطة.

    السيسي فيلم تسجيلي مصنع الغازات الطبية والصناعية مجمع أبورواش الجيزة

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