مدير جهاز الخدمة الوطنية: "النصر للكيماويات" تمتلك 37 مصنعًا

كتب- محمد نصار:

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه تم افتتاح المجمع العملاق لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة التي تكونت من 9 مصانع في شهر أغسطس الماضي، على أن يتم افتتاح مصنعين في أبو رواش بالجيزة، أحدهما لإنتاج فوق أكسيد الهيدروجين والثاني لإنتاج الغازات الطبية والصناعية.

وأضاف "أمين"، خلال افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات، اليوم الخميس: "المصنعان على مساحة 46 ألف م2 ليصبح إجمالي عدد المصانع في المجمع 19 مصنعًا".

وأوضح أن "إجمالي مصانع الشركة يبلغ 37 مصنعًا؛ لإنتاج العديد من أنواع الأسمدة والكيماويات والغازات الطبية والصناعية المختلفة، ومصنع الغازات الطبية والصناعية هو الثالث لدى الشركة في هذا المجال، وهذه المصانع توفر الأكسجين الطبي في ظل التزايد المستمر على المنتج المتميز الخاص بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وغازات النيتروجين، والأرجون".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن عمل مصنع الغازات الطبية والصناعية، خلال جولة تفقدية داخل المصنع، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

يذكر أن شركة النصر للكيماويات إحدى قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورًا خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في مجالات الكيماويات المتوسطة.