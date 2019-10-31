  • عاجل:" السيسي: لابد من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

    بث مباشر| السيسي يفتتح مصنع الغازات بشركة النصر

    10:04 ص الخميس 31 أكتوبر 2019
    بث مباشر| السيسي يفتتح مصنع الغازات بشركة النصر

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة - مصراوي:

    يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

    واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن عمل مصنع الغازات الطبية والصناعية، خلال جولة تفقدية داخل المصنع، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

    يذكر أن شركة النصر للكيماويات إحدى قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورا خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في مجالات الكيماويات المتوسطة.

    السيسي شركة النصر مصنع الغازات الطبية والصناعية علي عبدالعال

    الخبر التالى:

    البرلمان يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل.. ويستضيف وزير الاتصالات الثلاثاء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان