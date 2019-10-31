اليوم.. مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة "بالنبي نقتدي"

القاهرة - مصراوي:

يطلق مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الخميس، حملة توعوية شاملة بعنوان "بالنبي نقتدي"، بمناسبة ذكرى مولد النبى صلى الله عليه وسلم.

تستمر فعاليات الحملة على مدار أسبوعين، ويشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف فى جميع قرى ومراكز ومدن الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الالكترونى على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعى، فى إطار توجيهات شيخ الأزهر بانتشار الوعاظ والواعظات وتوعية الناس بالقيم الأخلاقية التى تساعد على دعم استقرار المجتمع وتحقق التعايش السلمى بين أفراده.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في تصريحات صحفية، إن الحملة تأتي مع بداية شهر ربيع الأول، وتستهدف التعريف الشامل بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخُلقا وعبادة ومعاملة، وكيفية التماس منهجه صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية وفي علاقتنا بالآخرين وفي أهمية الفهم الصحيح لتعاليم ديننا، ويشارك فيها نحو 3500 واعظ وواعظة من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية.

وأضاف عيّاد أن الحملة تستهدف التذكير بأخلاقيات وسلوكيات النبي "صلى الله عليه وسلم" في معاملاته كلها مع المسلمين وغير المسلمين، كما تستهدف ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية فى المجتمع تأسيا بالنبى من خلال ذكر مواقفه مع الكبير والصغير ومع الرجال والنساء، ومع أهل بيته ومع أصحابه ومع جيرانه.

وأوضح الأمين العام أن برنامج عمل الحملة يعتمد على الخطاب البسيط والميسر للوصول إلى كل الناس من خلال استدعاء نماذج مضيئة من حياة النبى وتعامله فى مختلف المواقف التى تعرض لها، وكيف كان يتعامل فى الرضا والغضب؟ وكيف تعامل مع المخالف في الرأي والموافق له، وغير ذلك من المواقف التي نحتاج إليها فى حياتنا اليومية.