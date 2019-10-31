من 135 إلى 197 ألف جنيه.. رحلة أسعار الإسكان الاجتماعي في 5 سنوات

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي على مدار 5 سنوات تغيرًا هبوطًا وصعودًا، منذ أن طرحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري شقق الإسكان الاجتماعي وتحديدًا في مايو 2014، بالإعلان الأول لحجز شقق محدودي الدخل وحتى الإعلان الـ12 المقرر طرحه مطلع نوفمبر المقبل.

بدأ سعر الوحدة في أول طرح لشقق الإسكان الاجتماعي في 2014، بـ135 ألف جنيه للشقة الـ90 مترًا.

وفي أبريل 2015 طُرح عدد أكثر من شقق الإسكان الاجتماعي بسعر 154 ألف جنيه، بزيادة 14%، حيث اختلفت أماكن الوحدات في هذا الطرح عن سابقتها والتي تضمنت 3 مدن فقط هم السادات والعاشر من رمضان وأسيوط الجديدة.

وكان حجم نمو القطاع العقاري في 2015 يبلغ 11.6% بنسبة إسهام في الناتج المحلي بلغت 4.1%، وفقًا لبيانات الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، آنذاك.

وفي 2016- 2017 بلغ سعر الشقة ضمن الإعلان الثامن والتاسع، 184 ألف جنيه، بزيادة عن الإعلان الأول 36%.

وجاءت الزيادة متأثرةً بقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وبلغ سعر طن الحديد في 2015، 5 آلاف جنيه، مقابل 12 ألفًا في 2017، وطن الأسمنت 600 جنيه في 2015 مقابل 1200 جنيه في 2017، وارتفعت أسعار باقي مواد البناء والتشطيبات بنسب مختلفة تجاوز بعضها الـ100%، خاصة الأدوات الكهربائية والدهانات والبويات.

وأكدت شركة "جي إل إل مصر" للاستشارات العقارية، أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 59% فى الفترة من الربع الأخير لعام 2016، وحتى 2017.

وفي أكتوبر 2018 جاء الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، بسعر 225 ألفا بزيادة عن الإعلان السابق بـ41 ألف جنيه، بنسبة زيادة 22%.

وبررت وزارة الإسكان الارتفاع بسبب استمرار زيادة أسعار مواد البناء، مؤكدة أن الوحدات لم يبدأ بناؤها، على أن يكون التسليم بعد 3 سنوات من تاريخ الإعلان، ومن الممكن ارتفاع أسعار مواد النباء والتشطيبات مرة أخرى.

وبلغ حجم النمو في القطاع العقاري بـ2018، 17%، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، حينذاك.

في الإعلان الـ11 شهدت شقق الإسكان الاجتماعي تراجعا لأول مرة بـ41 ألف جنيه، وسجلت الشقة الـ90 مترًا 184 ألف جنيه.

وأكدت الوزارة أن هذا التراجع نتيجة اختلاف أماكن الشقق عن الإعلان السابق، وفي الإعلان الـ10 كانت الشقق في أكتوبر والعبور وبدر وبعض المدن الحيوية الأخرى، لكن هذه المرة الوحدات كانت في مدن الصعيد مثل أسيوط الجديدة والمنياالجديد وأسوان الجديدة؛ لزيادة حجم التنمية في مدن الصعيد.

ووفقًا لتصريحات مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، قرر مجلس الوزراء أن سعر الوحدة في الإعلان الـ12 سيصل إلى 197 ألف جنيه.

كما تغير حجم الدعم الذي يمنحة صندوق الإسكان الاجتماعي للحاجزين حسب الدخل والعمر، وبعد أن كان 25 ألف جنيه وصل إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى.

وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذ الشقق في مدن القناة، والأسعار أقل نسبيًا من مدن القاهرة الكبرى.

كما انخفضت أسعار مواد النباء خلال الوقت الراهن مقارنة بعامي 2017 و2018.

وسجل طن الحديد 10 آلاف جنيه مقارنة بـ12 ألف في 2018، ووصل سعر طن الأسمنت لـ800 جنيه بعد أن كان بـ1200 في 2018، كما انخفضت باقي أسعار مواد البناء بنسب مختلفة وصل متوسطها لـ20%، وفقا لتقرير أسعار مواد البناء الصاد من وزارة الإسكان.

وطرحت وزارة الإسكان حتى الآن 670 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ويجرى حاليا الاستعداد لطرح 100 ألف أخرى، كما جرى بناء 400 ألف وحدة خُصص منها 280 ألفًا للمواطنين حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

أرخص بـ28 ألف جنيه.. كيف تحجز شقة في الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي؟ (صور)

جهاز أكتوبر الجديدة: تسليم وحدات قطاعي "ب- ج" بالإسكان الاجتماعي- صور

بالأسعار والشروط.. طرح 20 ألف شقة إسكان اجتماعي في هذا الموعد (صور)