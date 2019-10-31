محمود بدر: لجنة النقل أدانت السكة الحديد في واقعة "قطار شبين".. والوزارة تُعلق

كتب - محمد سامي:

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن اللجنة التي شكلها وزير النقل كامل الوزير، انتهت من التحقيق في الواقعة الخاصة بتحرك قطار بدون سائق بشبين القناطر.

وتضم اللجنة: اللواء خالد حمدي مدير الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس خالد صبرة مستشار الوزير للشئون الفنية، والمستشار أحمد عبدالرحيم مستشار وزارة النقل للشئون القانونية.

وأوضح "بدر" في بيان اليوم، أن اللجنة وصلت مدينة شبين القناطر في تمام الساعة العاشرة صباحا واستمرت في تحقيقاتها حتي السادسة مساءً.

وصرح النائب محمود بدر بأن اللجنة استمعت إلى شهادات العشرات من أبناء المدينة الذين شهدوا الواقعة وساهموا في المساعدة في إنزال الركاب من القطار أثناء تحركه بدون سائق، والذين كشفوا عن حالة الهلع التي أصابتهم، وكيف ألقى بعضهم بنفسه من القطار بسبب وجود قطار الشرق القادم من الناحية المقابلة له.

وأضاف بدر أن بعض الموظفين، لم يحددهم، اتفقوا على إنكار الواقعة كاملة في التحقيقات"، إلا أن أعضاء اللجنة المكلفة من الوزير أصروا على الوصول إلى الحقيقة كاملة، ولم يكتفوا فقط بالاستماع لشهادات شهود العيان بل نجحوا في الوصول إلى مجموعة من المواطنين الذين كانوا بداخل القطر، وتحدثوا معهم عن تفاصيل الواقعة وكيف تم التعامل معها؟

وأوضح بدر أن اللجنة حصلت أيضا على فيديوهات من بعض المواطنين توضح الأزمة فور تحرك القطار، بالإضافة إلى فيديو آخر للقطار وهو متوقف بعيدا عن الرصيف في غير الموضع المخصص له، كما حصلت على نسخ من فيديوهات أبراج المراقبة التي وضحت حالة الارتباك التي تعرض لها موظف البرج أثناء حدوث الكارثة، فضلا عن الحصول على بعض الملاحظات الفنية الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، لمصراوي، إن اللجنة الفنية لا تزال تعكف على إعداد التقرير الخاص بالزيارة، ولم يصدر عنها أي قرار بشكل رسمي ولم يتم رفعه للوزير، مضيفًا أن الوزارة تكن كل الاحترام للنائب محمود بدر.

كانت هيئة السكة الحديد، نفت واقعة تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، في بيان أمس الثلاثاء، إنه وردته رسالة من أحد المواطنين تفيد بأن قطارا بمحطة شبين القناطر قد تحرك بدون سائق أمس الاثنين، موضحا أنه على الفور تم الرجوع لمراكز التشغيل بشبين القناطر والقاهرة للتأكد من صحة الأمر فنفت حدوث ذلك وأكدت أن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة.