الآثار: معرض آثار مصر الغارقة بعيد عن الحريق بولاية كاليفورنيا

القاهرة - أ ش أ:

أكدت وزارة الآثار أن الحريق الذي نشب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعيدًا تمامًا عن مكان عرض معرض الآثار المصرية "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر."

وأشار مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة - في بيان أصدرته الوزارة مساء اليوم - إلى أن الحريق الذي نشب في ولاية كاليفورنيا بعيد تمامًا عن المبني الذي تعرض به الآثار المصرية.

يذكر أن المعرض يضم ٢٩٣ قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء ابي قير، وتضم الآثار تماثيل ضخمة للآلهه ايزيس وسيرابيس وتماثيل لأبو الهول.​