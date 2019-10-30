بعد حادث مزلقان الأقصر.. كامل الوزير يوجه مناشدة للمواطنين

القاهرة - مصراوي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه عرض خطة المحاور التي يتم تنفيذها علي نهر النيل خاصة بمحافظات الصعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

تتضمن الخطة عدة محاور، الأول: هو تأمين عبور المواطنين عبر المزلقانات بالسكك الحديدية سواء مترجلين أو بمركبات أيا كان نوعها، مناشداً المواطنين عبور المزلقانات من خلال الخطوط المؤمنة أو الكبارى أو الأنفاق، موضحاً أن جميع المزلقانات تم تأمينها إليكترونياً بما يضمن تنبيه المواطنين والحفاظ على حياتهم وتفادي الحوادث.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير النقل أنه في إطار خطة تأمين المزلقانات، يتم بناء أسوار حول المزلقانات، مطالباً المواطنين بعدم إزالتها وذلك لأنه تم إقامة تلك الأسوار لحمايتهم.

وأوضح وزير النقل أنه يوجد حوالي 1100 مزلقان علي السكك الحديدية في مصر، مائة منها مؤمنة بكباري وأنفاق، ونظراً لارتفاع تكلفة تأمين المزلقانات في ذات الوقت فإنه تم وضع خطة لتأمين الألف مزلقان المتبقي سواءً من خلال وسائل كهربائية لمنع العبور عند مرور القطارات، او بخلافه.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير النقل إلى الموافقة على مطلب وزارة النقل بشأن إقامة 2 كوبرى ونفق في المزلقانات الأكثر أهمية، ومنها في ميدان المديرية في مدينة بني سويف، وفي مدينة أبو حمص، ثم إقامة نفق في مدينة أبوصوير، مشدداً على أنه كلما سنحت الفرصة لا تتأخر الحكومة في الموافقة فوراً علي تلك المطالب لتأمين السكك الحديدية.

كان 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران في حادث اصطدام سيارة بقطار بمزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر، الثلاثاء الماضي.

ومن ناحية أخرى، أوضح وزير النقل أنه فيما يتعلق بالموضوع الثاني وهو محاور النيل، فيتم العمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه في 30/6/2014، بضرورة إقامة محاور علي نهر النيل تربط ليس فقط ضفتي النيل الشرقية والغربية، بل كذلك طريق الصعيد الشرقي بالطريق الغربي، حيث يقدر متوسط المسافة بين كل محور بحوالي 24 كيلو مترا.

وفي هذا الصدد، أشار وزير النقل إلي أنه عند البدء في إقامة المحاور والكبارى على النيل حتي 30/6/2014، كان لدينا 26 كوبري فى مصر، مضيفاً أنه منذ ذلك التاريخ كان من المخطط إقامة 22 كوبرى خلال 6 سنوات، تم الإنتهاء من إقامة 12 كوبرى و جار العمل حالياً علي تنفيذ 8 كبارى في وقت واحد وكان أخرها محور بديل خزان أسوان ، شمال خزان أسوان الحالي، حيث تم الموافقة على تنفيذه اليوم بتكلفة نحو 2 مليار جنيه بهدف إقامة محور كامل يربط طريق أسوان برنيس شرق النيل بالطريق الغربي، وبذلك نكون قمنا بتأمين خزان أسوان وأقمنا محورا مروريا أخر يعبر النيل في منطقة أسوان، ومع الإنتهاء من إقامة عدد 2 كوبرى العام القادم في الفشن وأبوتيج، بالإضافة إلي تطوير بعض الكبارى الأخرى يكون لدينا في هذه الحالة تقريباً متوسط 25 كيلو بين كل محور ومحور بهدف تأمين حركة وتنقل أهالينا في محافظات الصعيد سواء من المدن أو القري إلي مناطق التنمية شرق وغرب النيل.