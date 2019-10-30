القومي للترجمة يشارك في الدورة 38 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

القاهرة - أ ش أ:

يشارك المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة، في الدورة 38 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي يستمر حتى 9 نوفمبر 2019.

وذكر المركز - في بيان اليوم الأربعاء - أنه يشارك بجناح بيع كبير، يضم أحدث إصداراته والتى لاقت رواجًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة بين الجماهير المصرية والعربية، منها :"الدليل العلمى للترجمة الأدبية من تأليف كيلفورد لاندرز ومن ترجمة خالد توفيق،"غريزة الموسيقى" من تأليف فيليب بول ،"تفسير سفر الأمثال وشرحه بالعربية لسعديا بن جاؤون بن يوسف الفيومى" من ترجمة أحمد محمود هويدى ،"ثورة لم تتم :كارل ماركس وإبراهام لينكولن" من تأليف روبن بلاكبيرن ومن ترجمة عزة خليل.

ومن ضمن إصدارات المركز المشاركة، "مصر فى القرن 19 :محمد على إلى الاحتلال البريطاني" من ترجمة صبري محمد حسن، و"كيف تحيا في رفاه " من ترجمة راقية جلال الدويك، و"الأمة تصويرا ونحتا" من ترجمة إيمان فرج، و"ما الحياة :كيف تدب الروح في الكيمياء" من ترجمة حسين ثابت، و"البؤس والنبل" من ترجمة حسين محمود، و"من الشاطئ الآخر: طه حسين" من ترجمة عبد الرشيد الصادق محمودي، و"المسيحية القبطية في ألفي عام" من ترجمة مجدى جرجس، و"رحلة إلى الحجاز ومصر" من ترجمة جلال سعيد الحفناوي، و"سير جيمس فريزر والخيال الأدبي" من ترجمة أحمد صديق الواحي، و"الدولة المصرية القديمة" من ترجمة نرمين كامل، و"مواطنون وسادة" من ترجمة محمود محمد علي، و"الحرب السرية للسيطرة على صناعة السينما العالمية " من ترجمة محمود محمد علي.

كما تضم الإصدارات "كيف أصبح أصبح العهد القديم كتابا: تدوين إسرائيل القديمة" من ترجمة أحمد عبد المقصود الجندي، و"جسر على المتوسط" من ترجمة عبد الله العاطي النجار وعصام السيد علي، و"الجماهير والسلطة" من تأليف الياس كانتى ومن ترجمة محمد أبو رحمة، و"شذرات من شعرية النار " من ترجمة محمد سيف، و"روسيا والغرب-لمن الغلبة" من ترجمة محمد نصر الدين الجبالى، و"كيف تصبح باحثًا علميا متميزًا " من تأليف محمد حماد هنادى، و"تراث دافنشى: كيف أعاد ليوناردو اكتشاف العالم من جديد" من ترجمة ناهد الديب، و"أدولف" من ترجمة محمود وصفي، و"تاريخ مصر القديمة" من ترجمة أشرف فتحى، و"الأدب والأمة في الشرق الأوسط" من ترجمة هبة الله محمود عارف، "السينما الإيرانية: تاريخ سياسي" من ترجمة أحمد يوسف، و"بين الحرية والإنسانية والقدر الإلهي في الفكر الإسلامي" من ترجمة محمود محمد سلامة، و"السينما والتاريخ" من ترجمة سحر سمير يوسف.

جدير بالذكر أن الدورة الجديدة من معرض الشارقة الدولي للكتاب تقام تحت شعار:"أفتح كتابًا...تفتح أذهانًا" تزامنًا مع اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.