الحكومة: تغيير جميع العدادات لـ"مسبقة الدفع" خلال 4 سنوات

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في إطار حرص الحكومة على متابعة شكاوى المواطنين وخاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، تم عقد اجتماع مؤخرا مع الوزراء المعنيين ورؤساء شركات الكهرباء والمياه والغاز لبحث الأمر من كافة جوانبه، منوها إلى أن الحكومة تعتزم خلال السنوات الأربع المقبلة تغيير العدادات الحالية إلى عدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية؛ كي يتسنى للمواطن متابعة القراءة الفعلية لاستهلاكه من خلال القراءة الآلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدبولي اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، حضره وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

أشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على التحول لاستخدام وسائل مواصلات نظيفة، وذلك من خلال التعاقد مع شركات عالمية لبدء خط إنتاج لأتوبيسات تعمل بالكهرباء، فضلاً عن الجهود الكبيرة لتحويل سيارات الميكروباصات والميني باصات للعمل بالغاز الطبيعيّ، إلى جانب استبدال عربات التوك توك بسيارات أخرى.

وأكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، على حرصه الدائم على الاجتماع بوزراء التخطيط والتعليم والصحة لمناقشة سُبل الارتقاء بخدمات التعليم والصحة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سعياً من الدولة لاستمرار جهود بناء المواطن المصري، وخاصة في هذين المجالين، معلنا أنه سيتم توجيه أي فوائض من موازنة الدولة لهذين القطاعين، وذلك بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.

وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري؛ لتطبيق منظومة الري الحديث، التي تعتمد على استبدال الري بالغمر بنظم الري الحديث بالوادي والدلتا، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية، لافتا إلى أن هناك نحو 1.3 مليون فدان يتم ريها بالطريقة الحديثة، وتسعى الحكومة لتعميم المنظومة على باقي الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم قروض حسنة للفلاحين لتشجيعهم على التحول لهذا النظام الجديد، مشيراً إلى أن تطبيق طريقة الري الحديثة أثبتت فاعليتها في بعض المحافظات التي تم تطبيقها بها، وشهدت إنتاجية الفدان من المحاصيل تحسنا ملحوظا بنسبة لا تقل عن 40%.

وفي نهاية حديثه بالمؤتمر، أكد رئيس الوزراء استمرار سعي الحكومة وبذل جميع الجهود الممكنة من أجل الوصول، لما استهدفته في برنامجها الإصلاحي، وصولاً لتحقيق غاية أسمى وهى رضا المواطنين، وتوفير الخدمات لهم.