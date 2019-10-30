النادي الإعلامي يعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز الصحفي ٢٠١٩

كتب - مصراوي:

أعلن النادي الإعلامي عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة بجوائز التميز الصحفي، التي يمنحها النادي في إطار مبادراته الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري.

وفاز بالجائزة الأولى أحمد العميد، عن سلسلة موضوعاته وحواراته التي أجراها في الأراضي السورية بعنوان "الوطن على جبهات الحرب في سوريا"، المنشور بصحيفة الوطن. وفازت بالجائزة الثانية، غادة الشريف عن تحقيقها المنشور في صحيفة المصري اليوم، بعنوان "نساء على قوائم انتظار الاجهاض". وفاز بالمركز الثالث، مها صلاح الدين عن تحقيقها الرقمي "طلب رسمي .. كيف تُسلم مواقع التواصل الاجتماعي بياناتك لحكومات العالم؟" المنشور في موقع مصراوي.

واختارت لجنة التحكيم تلك الأعمال الثلاثة من بين مئات المشاركات، في إطار اهتمام لافت بالمشاركة للعام الثالث على التوالي.

ورأت اللجنة أن العمل الذي استحق الجائزة الأولى يعكس جرأة ميدانية، واستطاع تقديم صورة موضوعية لتفاعلات الصراع في بيئة خطرة.

واستحق العمل الثاني الجائزة إثر تغطية استقصائية لقضية حساسة ذات طابع إنساني، بالالتزام بالمعايير المهنية المتمثلة في الدقة والتوازن والحياد.

كما استطاع العمل الثالث توظيف تقنيات "المالتميديا" والجمع بين أساليب صحافة البيانات والمقابلات المرئية وتقنيات العرض الإلكتروني، لعرض قضية متشابكة ذات أهمية وأبعاد دولية.

وأكدت اللجنة اعتزازها بالتزام الأعمال الفائزة بالمعايير والقواعد المنصوص عليها في "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين"، الذي أصدره النادي الإعلامي عام ٢٠١٥، ونظم عشرات الدورات التدريبية لمئات الصحفيين المصريين من وسائل إعلام مختلفة لتعزيز مهاراتهم وتقوية التزامهم بالمبادئ الواردة فيه.