تتويج جديد لـ"مصراوي".. مها صلاح الدين تفوز بجائزة النادي الإعلامي

كتب - عبدالله عويس:

أعلن النادي الإعلامي عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة بجوائز "التميز الصحفي"، التي يمنحها النادي في إطار مبادراته الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري.

وفازت الزميلة "مها صلاح الدين" الصحفية بقسم التحقيقات بموقع "مصراوي"، أحد إصدارات مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، بالمركز الثالث عن تحقيقها الرقمي "طلب رسمي.. كيف تُسلم مواقع التواصل الاجتماعي بياناتك لحكومات العالم؟"

ورأت لجنة التحكيم أن اختيار التحقيق لتوظيفه تقنيات "المالتميديا" والجمع بين أساليب صحافة البيانات والمقابلات المرئية وتقنيات العرض الإلكتروني، لعرض قضية متشابكة ذات أهمية وأبعاد دولية.

وفاز بالجائزة الأولى الزميل "أحمد العميد"، عن سلسلة موضوعاته وحواراته التي أجراها في الأراضي السورية بعنوان: "الوطن على جبهات الحرب في سوريا"، المنشور بصحيفة "الوطن".

وفازت بالجائزة الثانية، الزميلة "غادة الشريف" عن تحقيقها المنشور في صحيفة "المصري اليوم"، بعنوان "نساء على قوائم انتظار الإجهاض".

وأكدت اللجنة اعتزازها بالتزام الأعمال الفائزة بالمعايير والقواعد المنصوص عليها في "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين"، الذي أصدره النادي الإعلامي عام ٢٠١٥، ونظم عشرات الدورات التدريبية لمئات الصحفيين المصريين من وسائل إعلام مختلفة لتعزيز مهاراتهم وتقوية التزامهم بالمبادئ الواردة فيه.