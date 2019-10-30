بالأرقام.. وزير التموين يكشف انخفاض أسعار السلع الأساسية

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي القمح يكفي 4 أشهر والسكر 6 أشهر، واحتياطي الأرز يكفي 3 أشهر.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.

وأوضح "مصيلحي" أن هناك عقود مستمرة سواء للدواجن المجمدة أو الإنتاج المحلي، حيث أن احتياطي اللحوم المجمدة تكفي 4 أشهر.

وأشار إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، بالمقارنة بالعام الماضي، ومنها السكر الذي كان سعره 9.5 جنيه وأصبح العام الحالي 7.5 جنيه، والمكرونة التي كانت العام الماضي بـ 8.5 جنيه والعام الحالي 7.5 جنيه، والعدس الذي كان سعره العام الماضي بـ17 جنيها هذا العام أصبح بـ14 جنيها.

ولفت الوزير إلى انخفاض أسعار اللحوم، حيث بـ 120 جنيهًا العام الماضي، ووصلت إلى ما يترواح بين 100 إلى 110 جنيهات العام الجاري، كما انخفضت أسعار الدواجن من 37 جنيها للكيلو إلى 25 جنيهًا، مع انخفاض أسعار الأسماك.

وأضاف أن الطماطم انخفضت لـ5 جنيهات والخيار لـ8 جنيهات والجزر لـ7 جنيهات والكوسة انخفضت لـ10 جنيهات.