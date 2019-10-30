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    رئيس "الطرق الصوفية" يُهنئ السيسي والشعب بذكرى المولد النبوي

    05:44 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    رئيس "الطرق الصوفية" يُهنئ السيسي والشعب بذكرى المولد النبوي

    عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر

    القاهرة - أ ش أ:

    هنأ الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالأمن والأمان والتقدم.

    ودعا القصبى فى بيان اليوم، الشعب المصري إلى التكاتف والتوحد لبناء مصر من خلال العمل الجاد والدؤوب حتى تستطيع البلاد تحقيق التكامل في كل المجالات، مشيرا إلى أن الرسول الكريم جاء بالمحبة والتسامح والإنسانية واحترام الأديان، مؤكدا أن الاحتفال بمولد خير الأنام يحمل العديد من الرسائل التي تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان وتوضح أن الإسلام دين محبة ورحمة وتكافل.

    كما قدم "القصبي" التهنئة للإخوة الأقباط حيث تتزامن أعياد الميلاد مع المولد النبوي الشريف، موضحًا أن المسلمين والأقباط أخوة وقوة مترابطة، تؤكد أن المصريين جميعًا يد واحدة ، مضيفا "ولن نسمح للدخلاء بتعكير صفو تلك العلاقة".

    في سياق متصل ، أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية عن تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في التاسع من نوفمبر المقبل عقب صلاة العشاء ومن المنتظر أن يشارك فيه عدد من المسئولين ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعدد من العلماء وأعضاء المجلس الصوفي والقيادات الدينية البارزة.

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    عبد الهادى القصبي المجلس الأعلى للطرق الصوفية السيسي المولد النبوي

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