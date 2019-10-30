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    بالنسب المئوية.. الحكومة تعلن انخفاضات الدواجن واللحوم والخضر خلال الفترة الماضية

    04:46 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    بالنسب المئوية.. الحكومة تعلن انخفاضات الدواجن واللحوم والخضر خلال الفترة الماضية

    مزرعة دواجن - أرشيفية

    كتب- محمد نصار:

    قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضًا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019/2020.

    وقالت السعيد، خلال العرض بمجلس الورزاء، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق.

    وأوضحت وزيرة التخطيط، انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.

    وفيما يتعلق بتطور أسعار الصرف، أشارت الوزيرة إلى تحسن نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هذا إلى جانب انخفاض في أسعار الفائدة، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم.

    أسعار الدواجن أسعار اللحوم هالة السعيد
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