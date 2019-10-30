بالنسب المئوية.. الحكومة تعلن انخفاضات الدواجن واللحوم والخضر خلال الفترة الماضية

كتب- محمد نصار:

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضًا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019/2020.

وقالت السعيد، خلال العرض بمجلس الورزاء، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق.

وأوضحت وزيرة التخطيط، انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.

وفيما يتعلق بتطور أسعار الصرف، أشارت الوزيرة إلى تحسن نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هذا إلى جانب انخفاض في أسعار الفائدة، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم.