بالنسب المئوية.. الحكومة تعلن انخفاضات الدواجن واللحوم والخضر خلال الفترة الماضية
كتب- محمد نصار:
قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضًا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019/2020.
وقالت السعيد، خلال العرض بمجلس الورزاء، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق.
وأوضحت وزيرة التخطيط، انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.
وفيما يتعلق بتطور أسعار الصرف، أشارت الوزيرة إلى تحسن نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هذا إلى جانب انخفاض في أسعار الفائدة، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم.
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