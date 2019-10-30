"محلية النواب" توصي برصف طريق المحمودية بالبحيرة

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن توقف أعمال تطوير كورنيش مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة.

وقال النائب بلال النحال، إن اللجنة ناقشت الطلب في وقت سابق وأوصت بسرعة تطوير الكورنيش، لكن تفاجأوا بتوقف أعمال التطوير، مطالبا بسرعة الانتهاء من التطوير وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة.

وبشأن هذا الطلب، وجهت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة والانتهاء من تطوير كورنيش المحمودية بمحافظة البحيرة.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة آخر من النائب بلال النحال، بشأن توقف أعمال الرصف بطريقي المحمودية - دمنهور، ودمنهور– دسوق، اللذين يربطان بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

وانتقد النائب بلال النحال، توقف أعمال الرصف رغم حاجة المواطنين الملحة لرصف الطريق وتطويره، داعيا إلى ضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من الرصف.

وأكد ممثل هيئة الطرق والكباري، أن العمل في رصف الطريق مستمر والانتهاء منه قبل شهر مايو 2020.

وشددت لجنة الإدارة المحلية على ضرورة الإسراع فى تنفيذ توصيتها برصف الطريقين.

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