"محلية النواب" توصي بتشكيل لجنة لبحث التعاقد مع الشركة السعودية المصرية

كتبت- ميرا إبراهيم:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم بخصوص طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن عدم فسخ الحكومة ممثله في محافظة البحر الأحمر التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة، بأن تشكل الحكومة لجنة لبحث هذا الملف بحضور جميع الأطراف.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة: "اللجنة توصي بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من محافظة البحر الأحمر، ووزارات الاستثمار والسياحة والدفاع والبيئة والري والإسكان والتنمية المحلية؛ لبحث هذا الملف تمهيدا لوضع عدد من البدائل للتعامل مع المستثمر، على أن تدعو هذه اللجنة بعد فحص الملفات ووضع الرؤى المستثمر والتواصل معه للوصول إلى حل بتوافق الجميع، وإزالة أي عقبات، مقابل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه علي أرض الواقع وفي مدد زمنية مناسبة".

وتابع السجيني: "على الحكومة أخذ ما أثاره النائب مصطفى بكري عن طرح فندق شيراتون في بورصة لندن مأخذ الجدية حتى تتحرك في اتخاذ الإجراءات سريعا".

وأشار السجيني، إلى أن لجنة الإدارة المحلية تتعهد بعدم ترك هذا الملف دون حل، وستعقد جلسة أخرى لمتابعته إما يوم 13 أو 20 نوفمبر المقبل"، مؤكدا ضرورة إزالة أي خلل أو قصور.