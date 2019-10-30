رغم انخفاضه عالميًا.. التخطيط: استقرار معدل النمو الاقتصادي عند 5.6%

كتب- محمد نصار:

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضًا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019/2020.

وقالت السعيد، خلال العرض بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد استقرارًا في معدل النمو الاقصادي الذي وصل إلى 5.6%.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن هذا المعدل يُعد أحد المؤشرات الهامة خلال هذه الفترة، التي تشهد استمرار حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمي، والتي من المتوقع أن تبلغ 3% في عام 2019، وصولًا إلى 3.4% عام 2020.

وأوضحت الوزيرة، أن موجة التباطؤ تأتي تأثرًا بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الأخرى مثل انخفاض الإنتاجية والمؤشرات الديموغرافية، موضحة أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي تشير إلى وصول معدلات النمو للاقتصاد المصري إلى 5.9 خلال عام 2020.