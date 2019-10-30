لاستعادة منظومة القيم في المجتمع..الأزهر للفتوى يطلق حملة "خلقا وخلقا"

كتب – محمود مصطفى:

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى، حملة " خَلقا وخُلقا"، بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الدكتور أسامه الحديدي المشرف على مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الحالة الأخلاقية العامة تحتاج إلى إعادة النظر، وتتطلب منا بذل جهود جادة تعمل على استعادة منظومة القيم والأخلاق في المجتمعات.

وأضاف الحديدي في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن منظومة الأخلاق أصبحت مهترئة، ويجب على كل مؤسسة أن تقوم بدورها تجاه الأفراد والمجتمعات، متابعا " استثمرنا شهر ربيع الأول شهر ميلاد النبي، للحديث عن صفته الخلقية والخلقية، وتسليط الضوء على الجوانب الأخلاقية للنبي ليتأسى بها الشباب".

وأشار المشرف العام على الأزهر للفتوى إلى أن الفترة الأخيرة بدأنا نرى ونسمع أحداثا يندى لها الجبين، على الرغم من أن المصري معروف عنه الأخلاق الحسنة والرأفة والرحمة والتسامح وقبول الآخر والمشاركة والشهامة والرجولة"، ولذلك الحملة محاولة من المركز لاستعادة السلوكيات، والعودة لما كان عليه أجددادنا من أخلاق حسنة يتحاكى بها الجميع.

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج فيديوهات "موشن جرافيك" لترجمة ما يصدر عن الحملة بصورة مرئية ومسموعة، وفيديوهات فنية صغيرة.