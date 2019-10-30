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    رئيس الوزراء: تنظيم مصر "للمؤتمر الدولي للاتصالات " يؤكد الأمن والاستقرار

    03:04 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    رئيس الوزراء: تنظيم مصر "للمؤتمر الدولي للاتصالات " يؤكد الأمن والاستقرار

    الدكتور مصطفي مدبولي

    القاهرة- أ ش أ:

    استهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، اليوم الأربعاء، بالإشادة بتنظيم مصر للمؤتمر الدولي للاتصالات "الراديوية"، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    وقال رئيس الوزراء، إن المؤتمر الذي تم تنظيمه في مصر تحت إشراف الاتحاد الدولي للاتصالات "إحدى منظمات الأمم المتحدة" يُعقد لأول مرة خارج مقره بالاتحاد الدولي للاتصالات منذ عشرين عاما، وحضره ما يزيد عن 3500 مشارك، وهو ما يؤكد مدى ثقة العالم في قدرة مصر على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية الكبيرة، وحرصهم على الحضور والمشاركة.

    وأكد أن عقد المؤتمر في مصر جاء نتيجة جهد كبير بذلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال التنسيق مع الاتحاد العالمي للاتصالات، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ يعد تقديرا كبيرا لمصر، وثقة فيما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار وتنمية، وهو ما يعود بمردود إيجابيّ واسع ، إزاء تبادل الخبرات، والاشتراك في النقاشات المثمرة، إلى جانب بلورة القرارات والنتائج التي أسفر عنها المؤتمر.

    وكلف رئيس الوزراء - خلال الاجتماع - كلا من وزراء: الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة في أنحاء الجمهورية، سواء الشجر المثمر، أو غير المثمر، مع الاهتمام بزراعة أشجار النخيل.​

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    مصطفي مدبولي مجلس الوزراء المؤتمر الدولي للاتصالات السيسي

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